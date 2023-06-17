Путин показал, как надо слушать гимн России Путин прервал разговор во время звучания гимна России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и генеральный директор ООО «Газпром Лахта» Елена Илюхина

Президент России Владимир Путин прервал разговор с заместителем гендиректора компании «Газпром Нефть», генеральным директором ООО «Газпром Лахта» Еленой Илюхиной во время звучания гимна страны, сообщает пресс-служба Кремля. Жестом руки он подал знак, что сейчас не время для беседы.

На опубликованных видео можно увидеть, что на церемонии подъема флагов в акватории Финского залива во время исполнения гимна России Путин замолкает, однако Илюхина продолжает беседу с российским лидером. В ответ на это президент РФ прикладывает указательный палец к губам.

Сегодня, 17 июня, президент принял участие в торжественной церемонии поднятия флагов РФ, СССР и Российской империи в Парке 300-летия Петербурга. За мероприятием российский президент наблюдал с катера.

Ранее Путин объявил минуту молчания в память о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони во время ПМЭФ. Он назвал политика «очень светлым человеком» и «без всякого преувеличения личностью мирового масштаба».