Путин похвалил спецслужбы за эффективную и быструю работу Путин: спецслужбы России грамотно и оперативно реагируют на серьезные вызовы

Личный состав российских спецслужб действует грамотно и оперативно в нынешних условиях, когда страна сталкивается с серьезными вызовами, заявил президент РФ Владимир Путин по случаю Дня работника органов безопасности. По его словам, которые приводятся на официальном сайте Кремля, сотрудники демонстрируют смелость, решительность и высочайший профессионализм.

Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно. Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, за смелость и решительность, за четкую и слаженную работу, — отметил глава государства.

Также политик призвал решительно пресекать попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую обстановку, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие в России. Глава государства подчеркнул важность жесткого противодействия попыткам иностранных спецслужб нарушить суверенное право народа России определять свое будущее.

Кроме того, Путин потребовал от отечественных спецслужб более активных действий по борьбе с коррупцией. По словам российского лидера, нужно усилить меры по защите экономических интересов страны. Кроме того, российские спецслужбы должны осуществлять качественную антитеррористическую работу по всем направлениям. Это особенно актуально сейчас, когда украинское руководство при поддержке Запада открыто встало на путь терроризма, резюмировал Путин.

В числе методов Киева он перечислил диверсии против гражданских объектов, а также топливной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, Путин припомнил теракты в отношении мирных граждан, представителей власти и общественных деятелей.