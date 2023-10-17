Путин похвалил Байдена Путин назвал Байдена одним из самых опытных политиков в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал своего американского коллегу Джо Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире. В эфире телеканала «Россия 24» российский лидер подчеркнул, что нынешний глава Белого дома давно находится в высших эшелонах власти.

Я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, что называется. Он давно в политике, — отметил Путин.

Ранее Путин, комментируя слова Байдена о желании подавить Россию, заявил, что это сделать невозможно. По словам главы государства, зарубежным странам, в частности Соединенным Штатам, придется это учитывать, и политическим элитам США лучше следовать знаменитой русской поговорке «Век живи — век учись». Как отметил Путин, американским властям необходимо многому научиться, и в первую очередь — уважать других. По его словам, Вашингтону не хватает умения искать компромиссы.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на заявление 80-летнего главы Белого дома о желании «подавить» Путина. Он предложил Байдену участвовать в дебатах с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, так как они в одной возрастной группе. При этом Володин выразил уверенность, что победа останется за российским политиком, поскольку он «всегда знает, где выход, а где вход», в отличие от американского лидера.