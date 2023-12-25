Путин поговорит с командиром батальона, участвовавшем во взятии Марьинки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент РФ Владимир Путин планирует поговорить с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим во взятии Марьинки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, беседа состоится по телефону.

Планирует обязательно! — отметил Песков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о полном взятии Марьинки в ДНР. Шойгу отметил, что за девять лет ВСУ создали в этом городе мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов. По его словам, в Марьинке более трех тысяч домов, каждый из которых являлся хорошо укрепленной позицией.

Военкор Андрей Руденко отметил, что это нанесло огромный удар украинской армии, поскольку до этого Марьинка казалась неприступной. Военкор подчеркнул, что российскую армию также ждет успех и в Авдеевке, где в настоящее время продолжаются бои. По его мнению, после взятия этого города Донецкое направление для ВСУ «посыплется», так как противник будет вынужден отступить.

Утром 25 декабря эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщал о масштабном наступлении российских войск на Краснолиманском направлении. По его словам, началось оно 24 декабря. В настоящее время, по словам Рожина, Вооруженные силы РФ продвигаются в Серебрянском лесничестве. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.