Путин поговорил с Раиси после атаки Ирана на Израиль Путин в разговоре с Раиси выразил надежду на сдержанность Ирана и Израиля

Фото: kremlin.ru

Эбрахим Раиси

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Ирана Эбрахимом Раиси после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске и ответных действий Тегерана, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер обсудил с коллегой обострение ситуации на Ближнем Востоке и выразил надежду на сдержанность сторон.

Владимир Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона, — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия чрезвычайно обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке и призывает страны региона к сдержанности. По его словам, Москва выступает исключительно за политико-дипломатическое урегулирование.

По данным телеканала FOX News, ВС Ирана в ночь на 14 апреля выпустили 185 беспилотников и 146 ракет по территории Израиля. В Тегеране атаку назвали ответом на израильский удар по консульству в Дамаске 1 апреля. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер тем временем сообщил, что правительство страны определится с конкретным видом ответа на атаку в понедельник или в ближайшие дни.