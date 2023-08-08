Путин поговорил с президентом ЮАР по телефону

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля. Лидеры двух стран выразили настрой на конструктивное взаимодействие по международной повестке дня, включая подготовку к саммиту БРИКС.

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Президент ЮАР дал положительную оценку итогам недавнего саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с африканскими странами, — указано в сообщении.

Рамафоса пригласил на встречи в рамках саммита БРИКС глав 67 государств. 34 приглашенные страны уже дали согласие на участие во встречах, а приглашения президенту Франции Эммануэлю Макрону, который хотел присутствовать, не поступало. Помимо государственных лидеров, президент ЮАР позвал на саммит 20 представителей организаций.

Кандидат политических наук Станислав Бышок ранее назвал Боливию и Венесуэлу основными претендентами на вступление в БРИКС. Он подчеркнул, что эти страны объединяет с участниками организации «незападное» отношение к миру. Также в объединение с высокой долей вероятности может войти Египет, добавил эксперт.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию организации. По его словам, это будет подробно обсуждаться на предстоящем саммите объединения в Йоханнесбурге 22–24 августа. Кроме того, представитель Кремля отметил, что введение единой валюты БРИКС на данный момент вряд ли реализуемо, однако страны продолжат дискуссии на эту тему.