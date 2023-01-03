Путин поговорил по телефону с восьмилетней девочкой из Курганской области Песков: Путин поговорил по телефону с восьмилетней девочкой из Курганской области

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с восьмилетней девочкой Агатой Былковой из Курганской области, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Та пожелала на Новый год увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, и глава государства исполнил ее мечту в ходе благотворительной акции «Елка желаний».

Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой, — сказал Песков.

Ранее в благотворительной акции принял участие председатель правительства России Михаил Мишустин. Он подарил десятилетнему Рамину Павленко теннисный стол и ракетку чемпиона мира, сообщает пресс-служба кабмина. Ребенок активно занимается спортом и завоевывает золотые медали на соревнованиях. Также в акции «Елка желаний» поучаствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал найти для 9-летней Юли и 12-летней Ники из Подмосковья возможность поплавать с дельфинами, а семилетней Милене из ДНР глава региона купить планшет. Губернатор подчеркнул, что акция призвана сотворить для детей чудо и помочь тем из них, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Депутат «Справедливой России» Олег Нилов ранее в ходе благотворительной акции «Елка желаний» в Госдуме пообещал ракеты «мальчику Вове из Киева». Парламентарий сразу же признался, что пошутил. В кадр попал депутат Артем Метелев, который прикрыл лицо рукой после высказывания Нилова.