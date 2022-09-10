Путин: погибшие на Украине военные отдали жизнь за Россию

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Погибшие в ходе военной операции на территории Украины российские военные отдали свои жизни за Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной речи по случаю Дня города Москвы. По его словам, благодаря таким людям столица всегда была на высоте, передает ТАСС.

Погибшие в ходе специальной военной операции военнослужащие отдали жизнь за Россию. Сегодня с нами военнослужащие, защищающие людей в Донбассе, москвичи, принимающие участие в СВО, семьи тех, кто погиб в борьбе за правду. Благодаря вам мы на высоте. Нужно идти только вперед, — высказал Путин.

Также президент России отдельно выделил учителей, врачей, работников науки, культуры и искусства Москвы. Он отметил, что именно за счет их усилий город продолжает развиваться. Тем не менее он подчеркнул, что Москве есть куда стремиться, и мэр столицы Сергей Собянин должен справиться с поставленными задачами.

Сегодня, 10 сентября, Москва отмечает свой 875-й день Города. По этому случаю в столице запланировано порядка 200 крупных событий. По словам Собянина, праздничные мероприятия пройдут во всех районах, чтобы москвичи смогли отметить дату недалеко от дома. Он напомнил, что торжества состоятся 10 и 11 сентября.