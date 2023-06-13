Путин считает нужным судить за склонение молодых к проукраинским взглядам Путин: судить склоняющих молодежь к проукраинской позиции должны прошедшие СВО сотрудники

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Виновный в сжигании Корана волгоградец будет отбывать наказание в мусульманском регионе, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами, передает РИА Новости. Об этом он напомнил в свете разговора о том, что некоторые чиновники и преподаватели склоняют молодых людей к проукраинской позиции. Также глава государства заявил, что против «негодяев», которые склоняют молодежь к проукраинской позиции, надо предусмотреть наказание, которое будут избирать сотрудники, прошедшие СВО.

И им поручать расследование в отношении тех негодяев, о которых вы сказали. Также, как мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, следственному комитету Чечни. И отбывать наказание они будут, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением. Вот и в отношении этих негодяев, о которых вы сказали, надо изобрести. Я подумаю над этим, — сказал Путин.

Инцидент с сожжением Корана напротив мечети в Кировском районе Волгограда произошел 19 мая. На следующий день был задержан подозреваемый — 19-летний доставщик еды Никита Журавель. Он признался, что сотрудничал со Службой безопасности Украины. По его словам, акцию он устроил за вознаграждение в 10 тысяч рублей.