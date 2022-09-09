Путин подвел итоги ВЭФ—2022 Путин: ВЭФ—2022 прошел на высоком уровне

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подвел итоги ежегодного международного Восточного экономического форума (ВЭФ), проведенного во Владивостоке. Он отметил, что мероприятие прошло на высоком уровне и было продуктивным — в ходе встреч было заключено большое число договоров. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев ранее сообщил, что на ВЭФ было подписано 296 соглашений на рекордную сумму более 3,27 трлн рублей.

Он [ВЭФ] прошел на высоком уровне и с хорошими результатами. Форум стал традиционным. Много важных вопросов было поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров проведено, — сказал Путин.

Президент добавил, что одним из острых вопросов, обсуждаемых на форуме, стали поставки российских удобрений и продовольствия на мировые рынки.

ВЭФ-2022 проходил с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В нем приняли участие более семи тысяч человек, в том числе политики, предприниматели, журналисты и представители иностранных государств.

Всего на форуме состоялась 71 сессия, спикерами выступили более 530 человек. Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала китайская — 205 человек.

На ВЭФ прошла пленарная сессия с участием Путина, в ходе которой он ответил на вопросы о российской экономике и о перспективах развития различных ее отраслей.