Путин подвел итоги сентябрьских выборов Путин назвал сентябрьские выборы в России честными и открытыми

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в сентябре выборы открытыми и честными. В ходе совещания с членами правительства и новыми главами регионов он заявил, что выборы проходили в конкурентной борьбе. Путин подчеркнул, что явка была высокой, что свидетельствует о понимании россиянами важности участия в определении будущего своего региона и страны.

Выборы прошли открыто, честно и в конкуретной борьбе. Явка также была высокой, что показывает растущую гражданскую зрелость нашего общества, — заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что результаты прошедших выборов были весьма убедительными. Это указывает на высокий уровень доверия населения к кандидатам, что приводит к повышенной ответственности новых глав субъектов. Путин выразил надежду на то, что все победители оправдают ожидания избирателей.

Выборы прошли в новых субъектах Российской Федерации в единый день голосования. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий вступили в должность 23 сентября. Наблюдатель из Исландии Конрад Магнуссон заявил, что выборы в Херсонской области проходили, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что избиратели выглядели довольными, так как они знали, что выполняют свой гражданский долг.