Путин подтвердил продолжение спецоперации после пасхального перемирия

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Боевые действия продолжились в зоне СВО после окончания пасхального перемирия, заявил президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение». По его словам, которые приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, Москва всегда относилась положительно к любым мирным инициативам.

Боевые действия возобновились. Мы об этом [о возобновлении боевых действий] сказали с самого начала перемирия, — сказал Путин.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что украинские военные за ночь 20 апреля совершили более 400 обстрелов позиций российских войск, а также нанесли свыше 900 ударов с помощью беспилотников, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Как уточнили в ведомстве, от атак пострадали мирные жители. В МО также рассказали, что подразделения ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в районах Сухой Балки и Богатыря в ДНР, все атаки были отражены.

До этого военкор Юрий Котенок заявил, что ВСУ практически проигнорировали объявленное Путиным пасхальное перемирие. По его словам, украинская сторона соблюдала режим прекращения огня по всей линии фронта лишь там, где было выгодно Киеву.