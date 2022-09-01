Путин подтвердил намерение посетить саммит ШОС в сентябре

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подтвердил намерение посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в сентябре в Самарканде, передает РИА Новости. Глава государства, прощаясь с коллегой Эмомали Рахмоном после церемонии открытия русскоязычных школ в Таджикистане отметил, что они скоро увидятся.

До встречи в Самарканде, — сказал Путин.

В День знаний Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия пяти русских школ в Таджикистане. Также глава государства поздравил российских и таджикских педагогов и учеников с началом нового учебного года.

Также 1 сентября президент РФ провел открытый урок для школьников в Калининграде, в ходе которого отметил, что мировому научному сообществу без России будет трудно заниматься развитием глобальных проектов, в том числе в космической сфере. По его словам, в современном мире российское государство невозможно оставить в полной изоляции от мирового научного сообщества.

На встрече один из школьников попросил Путина пожать ему руку, чтобы передать это рукопожатие своему отцу, как подарок на День рождения. Юноша подчеркнул, что отец очень уважает главу государства и решил, что это будет хороший подарок для него. Президент согласился и пожал руку подростка.