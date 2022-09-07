Путин подтвердил готовность России включить «Северный поток — 2» Путин заявил о готовности России запустить «Северный поток — 2», если это будет нужно

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022

«Северный поток — 2» Россия строила не зря, для его включения достаточно «только нажать кнопку», заявил президент России Владимир Путин. Глава государства также ответил на критику стран Запада в сторону российского руководства, что оно якобы использует трубопровод «Северный поток — 1» как энергооружие. Президент отметил, что газопровод в Европу заработает сразу же после того, как России вернут отремонтированную турбину.

Мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим «Северный поток — 2», — заявил президент.

По словам Путина, мнение стран Запада, что Россия использует трубопровод «СП—1» как энергетическое оружие, не имеет ничего общего с правдой. Заказчики, как отметил глава государства, получают ресурс в том объеме, который был прописан в договоре.

Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам. Сколько они заявку ставят, столько им и исполняем, — заверил он.

Путин подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с любой страной в рамках поставок энергоресурсов. Он добавил, что до начала кризиса вокруг Украины европейский рынок считался премиальным, однако сейчас все поменялось.

Мы готовы сотрудничать с любой страной, таких стран в мире очень много. <...> В начале кризиса вокруг Украины он [европейский рынок] перестал быть премиальным. И даже американские партнеры европейцев перенаправили свои танкеры со сжиженным природным газом в азиатские страны, — добавил глава государства.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что приостановка работы газопровода «Северный поток» запустила наихудший сценарий для стран Евросоюза. Впереди у ЕС исторически высокий уровень цен и обнищание потребителей, уверены авторы материала.