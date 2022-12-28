Путин подписал законы о правах участников добровольных пенсионных программ

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Президент России Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин подписал законы о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ, документы опубликованы на интернет-портале правовой информации. Согласно их положениям, на базе Агентства по страхованию вкладов создается система страхования на случай банкротства НПФ или лишения его лицензии. Компенсации будут выплачиваться из фонда гарантирования пенсионных резервов, который будет пополняться из взносов НПФ и ряда других источников.

Если владелец счета занимается накоплением средств, то ему гарантируется компенсация до 1,4 млн рублей, а если уже получает со счета пенсионные выплаты — гарантируется выплата пенсии в текущем размере, но не более двух размеров социальной пенсии по старости. Также разрешается перевод гарантийного возмещения в другой пенсионный фонд.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство России выделило около 1,5 трлн рублей на выплаты пенсий в 2022 и 2023 годах. По его словам, деньги пойдут в том числе и на надбавки для неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Также часть выделенных средств будет использована для ежемесячных выплат инвалидам и ветеранам. Мишустин подчеркнул важность того, чтобы все граждане России получали выплаты без сбоев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также напомнил, что с 1 января 2023 года в России повысится размер МРОТ и прожиточного минимума, что приведет к росту социальных пособий. Кроме того, он отметил, что с нового года появятся единые условия для выплат семьям с детьми, а создание Социального фонда упростит получение господдержки.