Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Россия не будет исполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с 15 марта, соответствующее постановление подписал президент РФ Владимир Путин. Решения, вынесенные ЕСПЧ, также перестанут быть основанием для пересмотра дел, завершившихся в отечественных арбитражах, говорится в документах, опубликованных на портале правовой информации.

Постановления Европейского Суда по правам человека, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Законы не освобождают РФ от обязанности выплатить компенсации, назначенные до 15 марта, даты, когда Россия подала заявление о выходе из совета ЕСПЧ. Генпрокуратура страны выплатит средства в рублях на счета в российских банках до 1 января 2023 года.

Нормативно-правовые акты предусматривают создание нового механизма для расширения возможностей отменить вступившие в силу решения: он должен открыть возможности для возобновления производства по уголовному делу из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.

16 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека больше не будет рассматривать дела против России. Любые заявления будут отклонены, так как РФ вышла из Совета Европы.