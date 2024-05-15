Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участие в выборах всех уровней

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней. Кроме того, им нельзя выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Вступивший в силу закон обязывает избирком принимать документы россиян для участия в выборах лишь в том случае, если они не входят в реестр иноагентов. Кроме того, в случае, если иноагент уже занимает публичную должность, он сможет остаться на своем посту лишь в том случае, если в течение 180 дней с даты вступления закона в силу был исключен из реестра.

Ранее депутат ГД Андрей Луговой пояснил, как иноагенты смогут участвовать в выборах. Эксперт уточнил, что претенденты на выборные должности федерального и регионального уровня в России обязаны прекратить действие своего статуса до регистрации в кандидаты.

Ранее Московская городская дума на заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Евгения Ступина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). За лишение парламентария мандата проголосовали 28 депутатов, против — пять. Причиной лишения мандата стало отсутствие Ступина на заседаниях думы с сентября 2023 года. Депутаты сочли, что у него не было для этого уважительной причины. Сам парламентарий с августа 2023 года находится за границей.