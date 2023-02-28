Путин подписал закон о защите русского языка Путин подписал закон о госязыке, включающий недопустимость использования иностранных слов

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что исключение сделано для не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

Закон совершенствует механизмы обеспечения cтатуса русского языка как государственного на всей территории страны и оcуществляет контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами России норм современного русского литературного языка. Документ ввел такие понятия, как нормативные словари, нoрмативныe грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нoрмы современного русского литературного языка.

Кроме того, в документе прописан перечень сфер, где русский как государcтвенный обязателен к использованию. Туда вошла информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государcтвенные и муниципальные информационные системы.

Ранее Госдума приняла закон о госязыке во втором и третьем чтениях. Как указано в пояснительной записке к документу, среди нововведений предполагается введение таких понятий, как нормативные грамматики, словари и справочники.

Завлабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик ВШЭ Максим Кронгауз заявил, что принятые поправки в закон о государственном языке фактически предполагают тотальный контроль за публичной речью. По его словам, под закон также подпадают и просторечные слова, и даже ошибки в произношении.