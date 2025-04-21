Путин ратифицировал договор о партнерстве с Ираном

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о стратегическом партнерстве с Ираном, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Данный закон был принят Государственной думой 8 апреля и одобрен Советом Федерации 16 апреля.

Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Исламской Республикой Иран, подписанный в городе Москве 17 января 2025 года, — сказано в тексте закона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствует переговоры Ирана с США. При этом представитель Кремля подчеркнул, что все вопросы по ядерной программе Исламской Республики необходимо решать путем дипломатии.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи. По итогам беседы дипломат отметил, что Москва положительно оценивает попытки Вашингтона и Тегерана найти компромисс по вопросам ядерной программы. Он также подтвердил готовность России помочь в переговорном процессе.

Прежде Песков сообщал, что Путин на встрече с Аракчи передал верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи добрые пожелания. Российский лидер также передал политику содержательное ответное послание.