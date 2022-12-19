Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку зерновой сделки

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским страховым компаниям с 2023 года заключать с коллегами из недружественных стран сделки, связанные с экспортом продуктов продовольствия и минеральных удобрений. Документ, опубликованный на сайте правовой информации, призван обеспечить страховую поддержку российских экспортеров в рамках «зерновой сделки», подписанной в Стамбуле между РФ, Украиной, Турцией и ООН.

Закон устанавливает поправку, согласно которой российские страховщики в 2023 году смогут заключать контракты со страховыми брокерами из недружественных России стран на поставку продовольствия и минеральных удобрений. В остальных случаях запрет на сделки с недружественными РФ страховыми компаниями сохраняется.

Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва готова признать необходимость продления зерновой сделки в будущем при внесении определенных корректив. Он отметил, что проведет переговоры по видеосвязи с представителями ООН по данному вопросу.

7 декабря СМИ сообщили, что к концу 2022 года показатели экспорта российской пшеницы могут достичь рекордных значений в 4–4,8 миллиона тонн. Эксперты отмечают, что в дальнейшем транспортировка агрокультуры на мировой рынок может быть затруднена — проблемы могут появиться из-за конкуренции с украинским зерном и снижения цен на пшеницу в других странах.