ВС России будут участвовать в учениях и парадах с силами других стран Путин подписал закон об участии ВС России в учениях и парадах с силами других стран

Фото: Министерство обороны РФ

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий ему право принимать решения об участии Вооруженных сил России в учениях и парадах совместно с войсками других государств. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, указывается, что глава государства уполномочен определять условия участия российских войск в указанных мероприятиях за пределами страны, а также на ее территории.

Президент Российской Федерации принимает решения об участии ВС РФ, других войск, воинских формирований с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого воинского имущества в военных учениях, соревнованиях (состязаниях, конкурсах, играх) и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств, — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о статусе добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам РФ. Их участники отныне приравниваются к военнослужащим-контрактникам.

Кроме того, глава государства разрешил призывать на военную службу в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. При этом в законе прописаны исключения, когда призыв на военную службу лиц с непогашенной судимостью невозможен.

Также Путин подписал закон, позволяющий осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения СВО, и изменять условия госконтрактов на геологоразведку по аналогии со строительными контрактами.