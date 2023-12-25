Путин подписал закон об обнулении пошлин на экспорт в дружественные страны

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий снижать и обнулять пошлины на вывоз товаров в дружественные страны. Поправки были внесены в законы «О таможенном тарифе» и «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Изменения позволят вводить тарифные льготы на экспорт товаров до одного года. Предполагается, что закон поддержит компании, оказавшиеся под санкциями. Помимо этого, кабинет министров сможет мониторить цены на товары, чтобы рассчитывать ставки экспортных пошлин и распределять квоты. Также правительство получает возможность выдавать и отзывать лицензии у компаний на ввоз либо вывоз продукции.

Ранее в России отменили таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн. Постановление кабинета министров будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года. Такое решение принято для поддержания стабильных цен на продукцию с помощью наращивания предложения на внутреннем рынке. Согласно документу, также утверждаются правила выдачи импортерам документов, которые необходимы для беспошлинного ввоза продукции. Их предоставление обеспечит Министерство сельского хозяйства.