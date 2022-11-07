Путин подписал закон об изменении норм охотничьего контроля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении норм государственного охотничьего контроля. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, государственный надзор может осуществляться в рамках постоянного рейда «в соответствии с положениями федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Ранее закон о надзоре был дополнен новым правовым режимом - постоянным рейдом, который соответствует целям и задачам осуществления федерального государственного охотничьего контроля в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. В ходе постоянного рейда инспекторам разрешается постоянно находиться в контрольных пунктах или перемещаться по подведомственной территории, с целью выявления и пресечения нарушений, в том числе, касающихся РТО.

Но постоянный рейд может осуществляться, только если это предусмотрено федеральным законом, в связи с этим закон закрепляет данное понятие в Федеральном законе.

Ранее оружие в России официально признали источником повышенной опасности. Прежде в законодательстве не было подобной нормы, она появилась 29 июня, когда вступили в силу изменения в федеральный закон «Об оружии». Благодаря поправкам также узаконены несколько новых понятий, среди которых «спусковой механизм», «переделка оружия», «гладкоствольное огнестрельное оружие».