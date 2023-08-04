Путин подписал закон об избавлении россиян от «банковского рабства» Путин подписал закон о переводах между личными счетами в разных банках без комиссии

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий бесплатные переводы между своими счетами в разных банках, если общая сумма не будет превышать 30 млн рублей. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Согласно тексту документа, комиссии сохранятся только для переводов в отделении банков и по номеру карты. В остальных случаях, то есть при использовании клиентом Системы быстрых платежей или номера счета, кредиторам запретят взимать средства за осуществление операций.

Финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее заявил, что повышение максимальной суммы перевода средств между своими счетами в России до 30 млн рублей открывает возможности для сокрытия доходов от контролирующих органов с целью ухода от налогов. По его мнению, такая мера облегчит проведение теневых финансовых операций.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обяжет банки и платежные системы проверять денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные транзакции. Закон призван защитить граждан от мошенничества.