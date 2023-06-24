Путин разрешил задерживать на 30 суток за нарушение военного положения Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток граждан за нарушение режима военного положения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения коснулись части 1 статьи 3.9 КоАП «Административный арест», которая после слов «режима ЧП» дополнена словами «режима военного положения». Также добавляется статья 20.51 «Нарушение режима военного положения».

За несоблюдение требований закона «О военном положении» и других нормативно-правовых актов предусмотрен штраф до тысячи рублей или административный арест до 30 суток. При этом данный пункт действует лишь в том случае, если нарушения не содержат уголовно наказуемого деяния.

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Для должностных лиц за аналогичное правонарушение штраф увеличен до двух тысяч рублей. Если нарушение совершено с использованием транспорта, то он может быть конфискован.

Закон опубликован на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Накануне связанный с ней предприниматель Евгений Пригожин распространил сообщения с обвинениями в адрес Минобороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и о том, что 25 тысяч человек идут «разбираться».

Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях. При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что вводить военное положение в Москве нет необходимости. Он подчеркнул, что в столице, в Московской области, а также в ряде других регионов достаточно уже принятых ранее мер. По мнению парламентария, в Москве необходимо «вести естественный образ жизни».

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Меры безопасности усилили и в Подмосковье.

Контртеррористическая операция — правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений. Среди них проверка документов, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров и ряд прочих мер.