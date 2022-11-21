Путин подписал закон об акцизе на сахаросодержащие напитки

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за литр. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. При этом акцизом не будут облагаться соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе.

Сахаросодержащими напитками по этому документу также не признаются алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы и квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%. Акцизом также не будут облагаться специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, и обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков.

Ранее сообщалось, что подакцизными станут напитки, упакованные в потребительскую упаковку и изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, содержащие сахар и сироп с сахаром, количество углеводов в которых составляет более 5 граммов на 100 миллилитров напитка. При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%.