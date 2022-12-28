Путин подписал закон о защите от санкций банков с российским участием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях в долговые обязательства перед РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Мера вводится для защиты организаций от введения против них санкций.

В законе уточняется, что подобные действия будут производиться с возможностью обратной конвертации и без ухудшения условий.

По словам замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина Олега Подоматько, наибольшему санкционному давлению подверглись Международный банк экономического сотрудничества, а также Международный инвестиционный банк (МИБ), в котором доля Россия составляет 47%.

Кроме того, Путин подписал законы о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ, документы опубликованы на интернет-портале правовой информации. Система страхования на случай банкротства НПФ или лишения его лицензии создается на базе Агентства по страхованию вкладов. Компенсации будут выплачиваться из фонда гарантирования пенсионных резервов, который будет пополняться из взносов НПФ и ряда других источников.