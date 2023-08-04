Путин подписал закон о запрете выезда из страны после вручения повестки

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости

Люди стоят в очереди у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий призывникам выезжать из страны с момента получения повестки в военкомат. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон, предполагающий создание единого реестра воинского учета. Согласно поправкам, запрет выезда за границу для призывников будет действовать с момента появления повестки в реестре. Уведомление об этом в тот же день будет поступать в личный кабинет на портале Госуслуг.

Решение об отмене ограничений, в том числе запрета выезда за рубеж, будет формироваться автоматически при появлении в реестре сведений о явке либо подтверждении уважительной причины неявки по повестке.

3 августа правительственная комиссия одобрила законопроект, предусматривающий уголовное наказание за уклонение от мобилизации при отсутствии законных оснований освобождения от службы. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что поправки призваны «выровнять ситуацию», чтобы ответственность за уклонение от мобилизации была предусмотрена так же, как от службы по призыву. Картаполов при этом заверил, что никакой новой мобилизации в стране пока не планируется.