Путин подписал закон о заморозке ДСНВ

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации, с этого момента он вступает в силу. Решение о возобновлении участия в договоре также остается за президентом. Путин объявил о заморозке ДСНВ 21 февраля в ходе своего послания Федеральному собранию.

Предусматривается, что Российская Федерация приостанавливает действие Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года, — говорится в пояснительной записке к документу.

В своем послании Путин подчеркивал, что Россия приостанавливает участие, а не выходит из ДСНВ. В тот же день глава государства внес соответствующий законопроект в Госдуму, который позже был поддержан всеми депутатами. Вскоре закон единогласно одобрили в Совете Федерации.

Путин заявлял, что прежде, чем вернуться к обсуждению ДСНВ, необходимо прояснить ситуацию с учетом стратегических арсеналов таких стран, как Франция и Великобритания. В Кремле поясняли, что для возвращения к договору властям США нужно пересмотреть свою политику в этом вопросе.