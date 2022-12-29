Путин подписал закон о выплате силовикам неполученных пенсий Путин подписал закон о выплате неполученных пенсий проходившим службу в силовых ведомствах

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий выплаты неполученной пенсии лицам, в прошлом проходившим службу в силовых ведомствах, из-за прекращения ее выплаты без ограничения срока. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает, что сумма пенсии, не полученная гражданином из числа лиц, указанных в ст. 1 документа и членов их семей по причине прекращения выплаты, выплачивается за прошлое время без ограничения срока в случае, если пенсионными органами не были выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в силу которых право на пенсию было утрачено.

Как отмечается в пояснительной записке к новому закону, раньше допускались выплаты пенсионерам начисленной суммы пенсии, не полученной ими вовремя. Это касалось, в частности, отчислений в размере, не превышающем сумму, исчисленную за три года до обращения гражданина в соответствующие службы.

Также стало известно, что Владимир Путин подписал закон, предоставляющий квоты на поступление в высшие учебные заведения героям военной операции на Украине. Нововведение также касается и других героев России, а также граждан, имеющих три и более ордена Мужества. Согласно принятому закону, для таких граждан будет установлена специальная квота в 10% по направлениям подготовки специальности. Благодаря этому они смогут поступить в вуз без прохождения вступительных испытаний.

Кроме того, Владимир Путин подписал закон, упраздняющий возрастную маркировку для школьной и религиозной литературы. Также вносятся изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».