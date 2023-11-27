Путин подписал закон о возврате выплат по демпферу нефтяным компаниям

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возвращение с октября 2023 года прежнего порядка расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям. Согласно опубликованному документу, с 1 октября вновь будет применяться коэффициент 1 вместо 0,5, но это не относится к фирмам, доля государства в которых выше 25%.

Решение о повышении соответствующего коэффициента приняли в связи со значительным ростом биржевых цен на топливо. С сентября порядок расчета выплат по демпферу скорректировали, что, по сути, привело к сокращению поступлений на половину.

Ранее сообщалось, что доля нефтегазовых доходов российского бюджета за три квартала года уменьшилась до минимального уровня с 2007 года. В абсолютном выражении они снизились в 1,5 раза, до 5,58 трлн рублей, а в процентном выражении потеряли 15 п. п., упав до 28,3% от всех поступлений. В последний раз сопоставимое значение отмечалось в пандемийном 2020 году.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявлял, что причиной снижения доходов бюджета РФ от продажи нефти и газа по итогам трех кварталов 2023 года стало падение цен, а также ослабление рубля. Экономист отметил, что НДПИ на нефть является крупнейшим налогом, обеспечивающим до двух третей всех нефтегазовых поступлений. В этом году его собираемость упала из-за снижения цен на нефть марки Urals, а также из-за ослабления курса национальной валюты.