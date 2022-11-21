Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для участвующих в СВО добровольцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, также вводится статус инвалида боевых действий для лиц, получивших ранения и травмы в ходе СВО.

Закон устанавливает статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Ранее Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Документ предусматривает, что на добровольцев и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации. Денежное довольствие также не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, добровольцы также будут застрахованы за счет федерального бюджета.

В состав формирований могут войти как добровольно поступившие в них россияне, так и военнослужащие, направленные туда решением Минобороны.