Путин подписал закон о создании реестра производителей пива

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра производителей пива и пивных напитков. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ направлен на усиление контроля за производством и оборотом пива, сидра, пуаре и медовухи в России.

В реестр автоматически будут включены производители, имеющие на 31 августа 2023 года решение на использование основного технологического оборудования мощностью не более 300 тысяч декалитров в год. Производить пиво компаниям, не попавшим в список, запрещено.

Кроме того, порог допустимой максимальной производственной мощности для производства, при котором не требуется оснащение счетчиками измерения и учета объема выпуска, снижается с 300 тысяч до 100 тысяч декалитров в год.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Учет будет вестись государственной автоматизированной информационной системой учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

С 1 апреля текущего года в России началась обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. С 1 октября маркировка коснется напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в остальных видах упаковки.