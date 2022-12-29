Путин подписал закон о создании базы генетической информации

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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании базы генетической информации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Новый документ вводит в России понятие генетических данных. Это сведения о генетической информации биологических объектов, представленные в форме, пригодной для получения, накопления, систематизации, хранения, уточнения, использования, распространения и уничтожения.

Целями создания такой базы власти называют обеспечение национальной безопасности, охрану жизни и здоровья граждан, а также суверенитета в сфере хранения и использования генетических данных. Функции заказчика отводятся Миннауки, оператором станет Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Как отмечала руководитель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, централизованное хранение генетических данных даст возможности для инвентаризации экономически востребованных генофондов растений, животных и микроорганизмов, а также позволит оценить динамику селекционного потенциала страны.

Ранее сенатор Елена Мизулина заявила, что эмбрионы, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке, сейчас никак не защищены. По ее словам, этот пробел в законодательстве необходимо урегулировать.

Также сенаторы предложили дополнить Семейный кодекс России такими понятиями, как «традиционные семейные ценности» и «фактический воспитатель». Авторы полагают, что фактическим воспитателем нужно считать того человека, который ухаживает и присматривает за ребенком, не имея с ним кровного родства.

Кроме того, президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов сообщил, что семьи призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение биоматериалов в криобанке. По его словам, подобное стало возможно после обращения адвоката к председателю правительства РФ с предложением о создании бесплатного хранилища генетического материала и изменений в системе ОМС на получение бесплатной квоты на лечение бесплодия для участников спецоперации.