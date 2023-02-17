Вдовам и вдовцам погибших военнослужащих пообещали соцподдержку Путин подписал закон о соцподдержке вдов и вдовцов погибших военнослужащих

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий будут получать социальную поддержку вне зависимости от состава семьи, в которой живут. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Согласно нему, теперь соцподдержку смогут получать те вдовы и вдовцы, которые не вступили в брак после гибели супруга.

Поправка исключает из закона «О ветеранах» пункт, уточняющий право на ежемесячную денежную выплату, 50-процентную компенсацию расходов на оплату ЖКХ и преимущественное обеспечение путевками в санаторий только для тех, кто проживает одни или вместе с детьми.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 17 февраля.

В июле президент России утвердил закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий гражданским лицам, принимавшим участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. В документе шла речь о ремонтных бригадах, врачах, военных корреспондентах и других специалистах, задействованных в СВО. Позднее также обсуждалось предложение присваивать статус ветерана выполняющим боевые задачи участникам теробороны.