Путин подписал закон о снижении платежей по микрозаймам Путин подписал закон о снижении платежей по микрозаймам с 1 июля 2023 года

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним. Согласно закону по таким микрозаймам прекращается начисление процентов, штрафов и комиссий, когда общая сумма таких платежей достигает 15% от суммы основного долга. Ранее этот порог составлял 30%.

Закон предусматривает снижение максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа) со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день.

При этом максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365% до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150% до 130% от суммы предоставленного кредита.

Финансовый аналитик Алексей Лашко ранее рассказал, что выдача микрозаймов в сентябре 2022 года резко упала во всех регионах России на 5,8% после четырех месяцев роста. Он связал такое падение со сменой модели потребительского поведения, а также изменением позиции кредиторов относительно военнообязанного населения. Третьим фактором, который повлиял на снижение выдачи микрозаймов, по словам экономиста, послужило изменение поведения кредиторов.