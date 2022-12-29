Путин подписал закон о наказаниях за осквернение георгиевских лент

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание за публичное осквернение георгиевских лент, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. По новому указу провинившемуся может грозить штраф от 2 млн до 5 млн рублей или до пяти лет колонии.

Согласно подписанному закону, публичное осквернение символа воинской славы гражданином карается штрафом в размере до 3 млн рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 млн до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что георгиевская лента станет официальным символом воинской славы России. Турчак отмечал, что новый закон регламентирует то, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, использование ленты в других целях будет пресекаться.

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