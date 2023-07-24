Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому невыполнение предписаний Минюста РФ по иностранным агентам будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей. Текст закона опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов. Согласно ему, минимальный размер штрафа для юридических лиц составит 200 тысяч рублей, для граждан — 30 тысяч рублей, а для должностных лиц — 70 тысяч рублей.

Невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа <...> до 300 тысяч рублей, — говорится в законе.

Соответствующие изменения будут внесены в статью 19.5 Кодекса об административных правонарушениях.

Глава государства также подписал закон о расширении полномочий Министерства юстиции РФ. Согласно документу, ведомство получит право на проведение внеплановых проверок для иноагентов.

Депутат Госдумы Александр Шолохов ранее прокомментировал предложение ранжировать иностранных агентов по категориям. По его мнению, такая мера не является необходимой, поскольку в России достаточно законов, описывающих противоправные действия.