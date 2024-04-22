Путин подписал закон о штрафах за неправильную работу с навозом Путин утвердил штрафы до 600 тысяч рублей за нарушения в работе с навозом

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за несоблюдение требований к обращению с побочными продуктами животноводства, если оно спровоцировало эпидемию. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, штрафы могут достигать 600 тысяч рублей.

Должностные лица, нарушившие правила хранения, транспортировки, обработки, переработки, реализации навоза или помета, должны будут заплатить от 30 до 40 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 50 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 до 350 тысяч рублей.

За повторное нарушение должностным лицам придется отдать от 40 до 50 тысяч рублей, ИП — от 60 до 70 тысяч рублей, юрлицам — от 350 до 450 тысяч рублей. Если несоблюдение правил работы с навозом принесли вред здоровью людей, окружающей среде или вызвали эпидемию, что штраф для должностных лиц составит от 50 до 60 тысяч рублей, для ИП — от 80 до 90 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 до 600 тысяч рублей.

Кроме того, штрафовать будут за порчу плодородного слоя почвы. Максимальный размер составит 80 тысяч рублей для юрлиц. Кроме того, нарушителям грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее агроном Михаил Воробьев заявил, что в свежем навозе могут находиться различные болезнетворные бактерии, в частности, бычий цепень и сальмонелла, которые представляют смертельную опасность для человека. По словам эксперта, продукты жизнедеятельности животных часто вывозят и сваливают в овраг, а далее они могут попадать в реки, озера и пруды.

