Путин подписал закон о штрафах за нарушения при работе с биометрией

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за неправильное обращение с биометрическими данными, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту законопроекта, соответствующие изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Максимальная сумма штрафа за нарушения составит 1 млн рублей.

Новый закон устанавливает штраф за нарушения требований при размещении и обновлении биометрических данных. Он распространяется на банки, МФЦ и иные организации, работающие с такой информацией. Отмечается, что должностных лиц будут наказывать штрафами в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей. Протоколы о правонарушениях смогут оформлять специалисты Банка России и Роскомнадзора.

Помимо введения новых штрафов за нарушения при работе с биометрией документ также увеличивает штрафы за обработку персональных данных без письменного согласия клиента. Для граждан такой штраф составит от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч. Юридические лица будут наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее заявил, что правительство России постепенно наводит порядок в сфере защиты персональных данных граждан. По его словам, одной из частей этого процесса является закон об усилении ответственности за их обработку без согласия человека.