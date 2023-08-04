Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому крупные компании должны будут платить разовый налог в 10% на сверхприбыль. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, налог необходимо уплатить не позднее 28 января.

Согласно тексту закона, налог высчитывается из суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Российские компании могут уменьшить налог до 5%, если перечислят обязательный платеж в период с 1 октября по 30 ноября текущего года.

При этом подчеркивается, что некоторые предприятия освободили от необходимости уплачивать этот налог. В их число вошли организации малого и среднего бизнеса, плательщики единого сельскохозяйственного налога, а также иностранные организации, начавшие свою деятельность после 1 января 2021 года.

Владимир Путин ранее подписал закон о налоге на доходы физических лиц для удаленных сотрудников. Он составит от 13% до 15%. В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров — с 2025 года. Подчеркивается, что закон распространяется не только на «удаленщиков», работающих за рубежом, но и на работающих в пределах России.