Стало известно, что станет с сотрудниками после мобилизации владельца ИП Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации владельца ИП

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации владельца ИП. Речь идет о случаях, когда владелец ИП был призван в рамках мобилизации и не передал свои права и обязанности как работодателя другому лицу. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Призыв работодателя на военную службу по мобилизации, в случае, если такой работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение обязанностей в качестве работодателя, — говорится в документе.

Изменения затронули также работников творческой сферы. Так, если они в течение какого-либо времени не работали, то этот период не считается временем простоя и должен быть оплачен. Если работодатель ограничит такой период, то он оплачивается в размере «не менее тарифной ставки, оклада с доплатами и надбавками». Если период ограничивается по просьбе работника, он оплачивается согласно договору.

Отмечается, что часть пятая статьи 157 Трудового кодекса об оплате времени простоя теперь недействительна.

Ранее Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. На добровольцев и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.