Путин подписал закон о правилах установки камер на дорогах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку дорожных камер для фиксации нарушений. Документ опубликован на портале правовой информации. Новые нормы закрепляют перечень мест, где могут быть установлены камеры, к ним относятся дороги с выделенной полосой для общественного транспорта, аварийно-опасные участки дорог, места проведения дорожных работ, участки, на которых за год произошло четыре и более ДТП, а также пешеходные переходы, перекрестки и участки, где стоянка или остановка запрещена.

Используемые на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети работающие в автоматическом режиме стационарные специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи <...> должны обеспечивать контроль за соблюдением правил дорожного движения и осуществлять фиксацию в зоне своего обзора всех нарушений ПДД, <...> а также должны быть утверждены в установленном порядке в качестве средств измерений, иметь соответствующий сертификат и действующее свидетельство о метрологической проверке, — говорится в документе.

Также новый закон предусматривает, что на расстоянии не менее 150-300 метров от зоны контроля камеры должен быть установлен соответствующий дорожный знак. Информация о местах расположения камер будет публиковаться на сайте МВД.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

В марте в Совете Федерации предложили разработать закон, определяющий принципы ответственности за аварии с участием беспилотных автомобилей. Инициатива также направлена на уточнение самого определения, так как сейчас термин «беспилотный автомобиль» может подразумевать три разных вида транспорта, отмечал глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.