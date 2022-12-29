Путин подписал закон о пожизненных сроках для соучастников диверсий

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому соучастники диверсий, а также члены ДРГ будут наказываться пожизненным лишением свободы, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет в том числе и о финансировании диверсионных групп, и о пропаганде диверсий.

Законом установлено, что за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсий, в том числе за финансирование диверсионного акта, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. За это же преступление, совершенное с использованием служебного положения, диверсанту могут дать от 10 до 20 лет заключения в колонии со штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей. Также за это может грозить пожизненное лишение свободы.

За организацию и пособничество диверсии, а также прохождение обучения диверсиям граждане будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, возможно и пожизненное лишение свободы. За участие в диверсионном сообществе россиянам грозит наказание от пяти до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. При этом человек, добровольно прекративший участие в диверсионном сообществе и сообщивший о его существовании, будет освобождаться от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Ранее Путин в поздравлении ко Дню работника органов безопасности заявил, что контрразведка должна предотвращать любые действия зарубежных спецслужб. Он также пообещал снабдить органы безопасности в новых регионах всей необходимой техникой и вооружением самых современных образцов.