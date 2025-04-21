Путин подписал закон о поступлении в вуз после колледжа Путин подписал закон о поступлении в вуз после колледжа без ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поступлении в вуз после колледжа без ЕГЭ, следует из документа, размещенного на официальном портале правовых актов. При этом выпускники средних профессиональных учебных заведений смогут идти в университет только на схожую с предыдущей специальность.

Соответствующие изменения внесут в закон «Об образовании». Авторы документа отметили, что такое решение поможет повысить качество подготовки абитуриентов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый подход побудит выпускников техникумов и колледжей к более осознанному выбору профессии. Он обратил внимание, что при доле таких выпускников от всех поступивших в вузы в 2024 году в 41% каждый четвертый стал студентом университета не по профилю.

До этого сообщалось, что власти Москвы решили увеличить количество бюджетных мест в колледжах до 37 тысяч. Таким образом, девятиклассникам будет гарантировано бесплатное место в образовательных учреждениях. Отмечалось, что такое решение обусловлено повышенным спросом на специалистов со средним профессиональным образованием на рынке труда.

Кроме того, в этом году московские девятиклассники получат возможность сдавать только два основных государственных экзамена вместо четырех. Речь идет о тестах на знание русского языка и математики. Сдавшие экзамены ученики смогут поступить в любой колледж и на любую специальность.