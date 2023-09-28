Путин подписал закон о новом празднике 30 сентября Путин подписал закон о праздновании Дня воссоединения новых регионов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о праздновании Дня воссоединения новых регионов. Глава государства лично внес соответствующий законопроект в Государственную думу. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ будет праздноваться 30 сентября. Изменения вносятся в положения федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Согласно тексту документа, Государственная дума приняла инициативу в последнем чтении 19 сентября. Совет Федерации одобрил законопроект 25 сентября.

Ранее президент поздравил специалистов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днем оружейника. По словам главы государства, страна безусловно гордится достижениями конструкторов, инженеров и рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности страны. Путин поблагодарил оружейников за ответственный и добросовестный подход к делу. Он также высказал слова уважения ветеранам отрасли, которые «ковали оборонную мощь российской державы» на протяжении десятилетий.