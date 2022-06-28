Путин подписал закон о легализации параллельного импорта

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в страну. Он ограждает российские компании, ввозящие продукцию без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Закон наделяет кабмин правом определять товaры, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключитeльных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары мaркированы.

Ранее депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли закон о легализации параллельного импорта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что инициативу разработали, чтобы защитить экономику России и ее граждан в условиях санкционных ограничений Запада. По его словам, принятые меры призваны упростить торговлю товарами из списка параллельного импорта.

До этого сообщалось, что крупнейшие маркетплейсы РФ предпринимают попытки по ввозу зарубежной продукции. Так, «Яндекс.Маркет» опубликовал несколько вакансий, связанных с международными закупками. Представитель торговой площадки уточнил, что компания ищет новые каналы поставок бытовой техники, электроинструментов, электроники и товаров для здоровья и займется в том числе ввозом продукции по параллельному импорту.