Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы

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Президент России Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2024 год, а также на плановый период с 2025 по 2026 год, сообщает ТАСС. Согласно закону, доходы бюджета РФ составят 35,065 трлн рублей в следующем году, а расходы — 36,66 трлн рублей.

33,552 трлн рублей доходов поступят в государственную казну в 2025 году. В 2026 — 34 трлн рублей. Расходы ожидаются на уровне 34,382 трлн и 35,587 трлн рублей соответственно.

Дефицит прогнозируется на уровне 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0 830 млрд рублей — в 2025 году и 1536 млрд рублей — в 2026 году. Валовой внутренний продукт вырастет в следующем году на 2,3% и составит 179,956 трлн рублей, в 2025 году увеличится на 2,3% и составит 190,637 трлн рублей, в 2026 году — 202,304 трлн рублей (рост на 2,2%).

Также президент России подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда. В 2024 году МРОТ увеличат на 18,5%. Таким образом, размер МРОТ достигнет 19 242 рублей в месяц. В 2023 году размер МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. Кроме того с 2024 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы увеличится до 48%. С инициативой увеличить минимальную оплату труда глава государства выступил во время послания Федеральному собранию.