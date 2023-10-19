Путин подписал закон о денонсации конвенции СЕ о нацменьшинствах

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Проект этого закона был внесен главой государства на рассмотрение Госдумы в сентябре.

Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года, — говорится в тексте.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что резолюцией комитета министров СЕ в сентябре 2022 года были значительно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете. Кроме того, РФ лишилась возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав нацменьшинств, в первую очередь русскоязычного населения в западных странах. Прекращение участия в данном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к России.

Госдума приняла закон о денонсации конвенции 10 октября. На следующий день его одобрил Совет Федерации. В верхней палате российского парламента указали, что отказ от участия в конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий представителей нацменьшинств, поскольку в отечественном законодательстве есть нормы, закрепляющие их права.