Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной по двум морям

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Фактически документ упраздняет договор о совместном использовании водоема двумя странами. Упразднение обусловлено решением о присоединении к России четырех регионов.

Денонсировать Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в городе Керчи 24 декабря 2003 года, — говорится в документе.

7 июня Совет Федерации одобрил закон о денонсации договора с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Украина вышла из договора еще 25 марта. Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие соответствующего законопроекта 1 июня сразу в трех чтениях. Инициатором закона стал президент России Владимир Путин.

Соглашение, подписанное в 2003 году, предусматривало свободное перемещение кораблей под флагами двух стран. В том числе оно предусматривало совместную деятельность в области мореплавания, его регулирование, а также рыболовство и защиту морской среды.